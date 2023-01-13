Камерный театр Малыщицкого представит спектакль Петра Шерешевского по роману Воннегута о смысле существования человечества

Литературная основа постановки — фантастический роман американского писателя Курта Воннегута «Сирены Титана», написанный в 1959 году. Одна из главных мыслей произведения — поиск возможного смысла существования человечества и обнаружение мимолетности общечеловеческих ценностей. В романе есть и марсианские атаки на Землю, и космические путешествия.

Создатели спектакля признались, что фантастику ставить в театре крайне сложно: «Это новый и острый вызов для нас. Мы подошли к этому роману трепетно. С одной стороны, попытались сохранить авторскую иронию, с другой стараемся говорить абсолютно серьезно».



Начинаться спектакль будет в жанре мокьюментори — псевдодокументальной лекции о марсианском вторжении на Землю, в результате которого возникла новая религия. Вторая часть решена в эстетике онлайн-кино.



Театр Малыщицкого во многих своих спектаклях обращался к художественной выразительности крупного плана, и «Сирены Титана» не исключение. «Внимание к человеческой психике через возможность крупного плана, разглядывание проявлений человеческой психики во всех ее подробностях и нюансах. Минимализм. Только человеческие лица в черном космосе».

