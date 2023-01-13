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    Камерный театр Малыщицкого представит спектакль Петра Шерешевского по роману Воннегута о смысле существования человечества

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    14 и 15 января в Камерном театре Малыщицкого пройдут премьерные показы спектакля Петра Шерешевского «Сирены Титана».

    Фото: vmtheatre.ru/
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    Литературная основа постановки — фантастический роман американского писателя Курта Воннегута «Сирены Титана», написанный в 1959 году. Одна из главных мыслей произведения — поиск возможного смысла существования человечества и обнаружение мимолетности общечеловеческих ценностей. В романе есть и марсианские атаки на Землю, и космические путешествия.

    Создатели спектакля признались, что фантастику ставить в театре крайне сложно: «Это новый и острый вызов для нас. Мы подошли к этому роману трепетно. С одной стороны, попытались сохранить авторскую иронию, с другой стараемся говорить абсолютно серьезно».

    Начинаться спектакль будет в жанре мокьюментори — псевдодокументальной лекции о марсианском вторжении на Землю, в результате которого возникла новая религия. Вторая часть решена в эстетике онлайн-кино.

    Театр Малыщицкого во многих своих спектаклях обращался к художественной выразительности крупного плана, и «Сирены Титана» не исключение. «Внимание к человеческой психике через возможность крупного плана, разглядывание проявлений человеческой психики во всех ее подробностях и нюансах. Минимализм. Только человеческие лица в черном космосе».

    В спектакле занята труппа театра. На каждую из ролей назначены два-три актера «с особой психофизикой». «Обилие составов позволит играть в очень разных сочетаниях. Каждый спектакль будет складываться по-новому, будут возникать новые, непредсказуемые актерские дуэты, с новым содержанием диалога», — говорят авторы постановки.

    Ближайшие показы также 26 января.

    18+

    Полина Никитина

    Фото: vmtheatre.ru/

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