В Пулково самолётам угрожает не только ветер, но и лиса

В аэропорт Пулково на взлётное поле забежала лисица. Читательница «Фонтанки» Любовь заметила её ночью 13 января во время посадки.
В последнее время лисы часто выходили к людям. Перед Новым годом одну или разных видели на льду Невы, а затем у администрации МО «Литейный» на улице Чайковского. До этого лисица угостилась хлебом в Выборге. А в начале декабря её сородича видели в Приморском районе Петербурга.
Пулково сегодня не раз попадало в новости и по другой причине. Из-за сильного бокового ветра некоторые самолёты, летевшие в Петербург, уходили на запасные аэродромы. А рейс Петербург — Мурманск не смог вылететь из-за скольжения на рулежной дорожке.