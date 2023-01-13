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    В Пулково самолётам угрожает не только ветер, но и лиса

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    В аэропорт Пулково на взлётное поле забежала лисица. Читательница «Фонтанки» Любовь заметила её ночью 13 января во время посадки.

    В последнее время лисы часто выходили к людям. Перед Новым годом одну или разных видели на льду Невы, а затем у администрации МО «Литейный» на улице Чайковского. До этого лисица угостилась хлебом в Выборге. А в начале декабря её сородича видели в Приморском районе Петербурга.

    Пулково сегодня не раз попадало в новости и по другой причине. Из-за сильного бокового ветра некоторые самолёты, летевшие в Петербург, уходили на запасные аэродромы. А рейс Петербург — Мурманск не смог вылететь из-за скольжения на рулежной дорожке.

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