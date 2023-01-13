В Петербурге три десятка рейсов с утра из-за снегопада ушли на запасные аэродромы. Половина из них уже здесь

Утренняя непогода осложнила работу петербургского аэропорта так, что 27 рейсов были отправлены на запасные аэродромы.



Как сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» 13 января, на 13:30 тринадцать из них уже прилетели в аэропорт Пулково. Остальные 14 готовятся к вылету в Санкт-Петербург.



Пассажиры, которых снегопад забросил в Москву, жалуются «Фонтанке» на условия пребывания в «Шереметьево». Так, людей рейса из Екатеринбурга четыре часа не выпускали из салона: «Пить не дают, не кормят. Вода на борту кончилась, аэропорт новую не везет».

