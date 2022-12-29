В Петербурге прочность льда на Неве проверила рыжая красотка

Перед Новым годом в Петербурге снова замечена лисица, на этот раз без пары. Патрикеевну увидел житель города Руслан. Хищница пробегала вдоль Свердловской набережной утром 29 декабря. Не исключено, что в скором времени она доберется до центра Петербурга.
В прошлом году петербуржцы и гости города пристально следили за романтической историей двух лис, проводивших время на льду Невы. Спасатели так и не смогли их поймать, парочка шустро убегала от людей, едва завидев их. К сожалению, у мелодрамы был трагический финал. В конце января одну лисицу сбил автомобиль, спасти животное не удалось.