    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    760мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd71.33eur75.66

    В Петербурге прочность льда на Неве проверила рыжая красотка

    1295
    1 комментарий

    Перед Новым годом в Петербурге снова замечена лисица, на этот раз без пары. Патрикеевну увидел житель города Руслан. Хищница пробегала вдоль Свердловской набережной утром 29 декабря. Не исключено, что в скором времени она доберется до центра Петербурга.

    В прошлом году петербуржцы и гости города пристально следили за романтической историей двух лис, проводивших время на льду Невы. Спасатели так и не смогли их поймать, парочка шустро убегала от людей, едва завидев их. К сожалению, у мелодрамы был трагический финал. В конце января одну лисицу сбил автомобиль, спасти животное не удалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close