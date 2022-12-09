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    Лиса зашла в петербургский двор и что-то долго вынюхивала в снегу

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    6 комментариев

    Накануне ночью в Приморском районе Петербурге лиса зашла во двор одного из домов на Комендантском проспекте. Видео с ночной гостьей «Фонтанке» 9 декабря отправила читательница Мария.

    читательница «Фонтанки» Мария

    На кадрах видно, как зверь, оставив следы на снегу, оказался во дворе дома около детской площадки и попробовал мышковать. Затем лиса начала что-то внимательно и долго вынюхивать в снегу. Однако вскоре резко замерла, немного подождала и рванула туда, где объектив камеры уже не мог ее заснять.

    Недавно «Фонтанка» писала, что в России хотят ввести должность омбудсмена по диким животным.

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    Комментарии 6

    sektor709 Дек 2022 в 16:08
    Закладку нашла.
    +1−0
    Entrenador200509 Дек 2022 в 16:05
    Их нельзя подкармливать. Потеряют осторожность , начнут тянуться к людям и могут из-за них погибнуть.
    +2−0
    27494127009 Дек 2022 в 14:56
    У нее м.б. лисятки где. Могли бы вынести курочки ...
    +0−0
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