Лиса зашла в петербургский двор и что-то долго вынюхивала в снегу

Накануне ночью в Приморском районе Петербурге лиса зашла во двор одного из домов на Комендантском проспекте. Видео с ночной гостьей «Фонтанке» 9 декабря отправила читательница Мария.
читательница «Фонтанки» Мария
На кадрах видно, как зверь, оставив следы на снегу, оказался во дворе дома около детской площадки и попробовал мышковать. Затем лиса начала что-то внимательно и долго вынюхивать в снегу. Однако вскоре резко замерла, немного подождала и рванула туда, где объектив камеры уже не мог ее заснять.
Недавно «Фонтанка» писала, что в России хотят ввести должность омбудсмена по диким животным.