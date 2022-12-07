«Бегаем и ищем, куда пристроить». В России хотят ввести должность омбудсмена по диким животным

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступила с предложением ввести в России должность уполномоченного по защите прав диких животных, который бы «прицельно» занимался этим вопросом. Об этом она написала 7 декабря в своём телеграм-канале.



По словам Радионовой, в РФ также необходимо доработать Закон «О животном мире». «Мы видели проект, но пока не согласовали его. На наш взгляд, пока он не отражает нынешнюю проблематику», — пояснила она.



Руководитель ведомства сообщила: в этом году Росприроднадзор принял участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесённых в Красную книгу РФ. Большой проблемой в этой сфере Радионова назвала нехватку центров передержки и реабилитации животных. «Нет финансирования. Всё держится на руках волонтёров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить», — посетовала она.

