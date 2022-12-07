    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    757мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.91eur66.11

    «Бегаем и ищем, куда пристроить». В России хотят ввести должность омбудсмена по диким животным

    703
    2 комментария

    Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступила с предложением ввести в России должность уполномоченного по защите прав диких животных, который бы «прицельно» занимался этим вопросом. Об этом она написала 7 декабря в своём телеграм-канале.

    По словам Радионовой, в РФ также необходимо доработать Закон «О животном мире». «Мы видели проект, но пока не согласовали его. На наш взгляд, пока он не отражает нынешнюю проблематику», — пояснила она.

    Руководитель ведомства сообщила: в этом году Росприроднадзор принял участие в изъятии из природы 118 пострадавших зверей и птиц, занесённых в Красную книгу РФ. Большой проблемой в этой сфере Радионова назвала нехватку центров передержки и реабилитации животных. «Нет финансирования. Всё держится на руках волонтёров. Каждый раз, изымая животное, мы бегаем по России и ищем, куда его пристроить», — посетовала она.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    своих не бросаем07 Дек 2022 в 18:09
    с собаками уже решили, сбрасывать их на позиции ВСУ...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close