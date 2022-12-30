На улице Чайковского лиса очень спешила по делам. Зашла даже к муниципалам

В Петербурге встречаются не только прогуливающиеся, но и очень деловые лисы. Доказательства 30 декабря предоставил очевидец – опубликовал видео с рыжей хищницей, которая направлялась к администрации МО «Литейный».
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«По улице Чайковского бегает лиса. Сперва она бежала по дороге, потом переместилась на тротуар, забежала в подворотню здания администрации муниципального округа "Литейный" и скрылась во дворе», – сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб » в социальной сети «ВКонтакте».
Возможно, это та же лиса, которую видели накануне на Неве. Она пробегала вдоль Свердловской набережной, проверяя на прочность лед.