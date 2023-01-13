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    Деды Морозы и Снегурочки завершат праздники мегавелопарадом

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    Качество велодорожек и доброжелательность петербургских водителей под Старый Новый год горожане проверят на большом велопараде. Событие мало того что тематическое — идеальный дресс-код тут: пальто Деда Мороза или платье Снегурочки, — так ещё и юбилейное.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Стартовой точкой велопарада 14 января станет Дворцовая площадь. Маршрут пройдёт через стрелку Васильевского острова и окончится на Васильевском рынке. Начало фестиваля — в 13:00.

    Даже неопытным велогонщикам не стоит бояться потеряться или забуксовать в общем потоке транспорта на главных улицах: поедут участники все вместе под предводительством «мастеров».

    Организаторы напоминают, что если наряда новогодних волшебников не нашлось — не беда. Главное — прийти с боевым настроем, а костюм может быть любым и насколько угодно фантастическим. Единственное строгое правило — полный запрет на алкоголь и езду в нетрезвом виде. Подробности — в группе пробега ВКонтакте.

    18+

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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