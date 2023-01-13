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    Водитель «Соляриса» проехал на красный и сбил подростка в Павловске

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    Юный пешеход пострадал в ДТП в Пушкинском районе Петербурга днем 12 января. Он переходил дорогу по правилам.

    ДТП случилось в 16:20 на Фильтровском шоссе в Павловске, сообщает 13 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 42-летний житель Тосно на своем Hyundai Solaris проехал на красный сигнал светофора и сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

    В результате подросток получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку. Водитель «Соляриса» за 2022 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД трижды, в том числе за непропуск пешеходов.

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