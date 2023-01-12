В Музее Достоевского покажут непарадный Петербург Бориса Шаулова

Проект называется «Петербургские дворы» и обещает графические образы непарадного Петербурга в исполнении художника, выросшего в одном из таких дворов в послевоенное время.
Выставка работ Бориса Шаулова «Петербургские дворы» предложит зрителю «ритмы, контрасты, загадочный свет вечерних окон и фонарей». Характерный приём — в качестве фона для композиций Шаулов использует газеты, и заголовки статей проступают через изображения, напоминают о событиях того периода, когда художник работал над конкретной вещью. Сейчас в серии уже больше сорока работ.
Борис Шаулов родился в Ленинграде в 1945 году, он выпускник Академии Штиглица. Его образы организаторы выставки называют хоть и не парадными, но «наполненными романтикой». Проект можно считать продолжением линии, наметившейся в петербургских выставочных проектах в эпоху ковида и после февраля 2022-го. Это экспонирование работ местных художников, внимание к ленинградскому пейзажу, создание малобюджетных, камерных проектов. Ценителям таких негромких вещей выставка в Музее Достоевского, которая продлится буквально несколько недель, будет интересна.
Выставка работ Бориса Шаулова «Петербургские дворы» пройдёт в Музее Достоевского с 13 января по 3 февраля 2023 года.
12+
Анастасия Семенович