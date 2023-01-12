В Михайловском дадут премьеру «оперы среди оперетт» — «Летучей мыши» Штрауса

Первой премьерой 2023 года в Михайловском театре станет «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Прославленную оперетту, за которую в 2020 году бралась и Мариинка , но которую большинство зрителей знает все-таки по фильму Яна Фрида с Юрием Соломиным и Людмилой Максаковой, в этот раз поставили режиссер Юлия Прохорова, художник-постановщик Николай Слободяник и художник по костюмам Анна Ефремова.

Неслучайно «Летучая мышь» будет идти во всех крупных музыкальных театрах Петербурга: эту оперетту, легкую и изящную, но при этом благородную и со вкусом, называют «оперой среди оперетт».

По словам режиссера, ключ к этому произведению в том, что на сцене должна ощущаться «атмосфера чистого, концентрированного счастья», — и тогда «зрители почувствуют то же самое: лёгкость и удовольствие бытия».



«В «Летучей мыши» мне хотелось сделать акцент на двух сюжетных линиях, — рассказывает о спектакле Юлия Прохорова. — Первая — это история взаимоотношений двух приятелей, Фалька и Айзенштайна. Вторую важную линию спектакля можно было бы назвать "Сцены из супружеской жизни". Чувства Габриэля и Розалинды фон Айзенштайн остыли и оказались спрятаны за тем бытом, который, как это часто происходит, давно тяготит обоих. И лишь счастливый случай и одна волшебная ночь в канун Рождества спасают их от неизбежного разрыва».

