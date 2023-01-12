В Михайловском дадут премьеру «оперы среди оперетт» — «Летучей мыши» Штрауса

Первой премьерой 2023 года в Михайловском театре станет «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Прославленную оперетту, за которую в 2020 году бралась и Мариинка, но которую большинство зрителей знает все-таки по фильму Яна Фрида с Юрием Соломиным и Людмилой Максаковой, в этот раз поставили режиссер Юлия Прохорова, художник-постановщик Николай Слободяник и художник по костюмам Анна Ефремова.
Неслучайно «Летучая мышь» будет идти во всех крупных музыкальных театрах Петербурга: эту оперетту, легкую и изящную, но при этом благородную и со вкусом, называют «оперой среди оперетт».
В Михайловском ее поручили молодым артистам оперной труппы, среди которых Анна Даттай, Анастасия Барун (Розалинда), Сергей Кузьмин, Александр Шахов (Айзенштайн), Борис Степанов, Дамир Закиров (Альфред), Александр Кузнецов, Семён Антаков (Фальк), Александра Сенникова, Алёна Демидова (Адель), Софья Файнберг, Виктория Войтенкова (Орловский).
По словам режиссера, ключ к этому произведению в том, что на сцене должна ощущаться «атмосфера чистого, концентрированного счастья», — и тогда «зрители почувствуют то же самое: лёгкость и удовольствие бытия».
«В «Летучей мыши» мне хотелось сделать акцент на двух сюжетных линиях, — рассказывает о спектакле Юлия Прохорова. — Первая — это история взаимоотношений двух приятелей, Фалька и Айзенштайна. Вторую важную линию спектакля можно было бы назвать "Сцены из супружеской жизни". Чувства Габриэля и Розалинды фон Айзенштайн остыли и оказались спрятаны за тем бытом, который, как это часто происходит, давно тяготит обоих. И лишь счастливый случай и одна волшебная ночь в канун Рождества спасают их от неизбежного разрыва».
Премьерные спектакли пройдут 12 и 15 января, 9 и 14 февраля.
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