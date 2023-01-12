В Уфе 24-летнего ефрейтора, уклонявшегося от службы с мая по сентябрь, приговорили к пяти годам лишения свободы

К пяти годам лишения свободы уфимский гарнизонный суд приговорил 24-летнего ефрейтора за уклонение от военной службы. Об этом 12 января сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Его признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца»).

Молодой человек уклонялся от военной службы с мая по сентябрь 2022 года, но был обнаружен правоохранительными органами. Ефрейтора осудили на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.