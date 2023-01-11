Ничего себе каникулы! Огурцы и помидоры после Нового года подорожали на 13%

Инфляция в России за период с 1 по 9 января 2023 года ускорилась в два раза и составила 0,24% после 0,12% на предпоследней неделе прошлого года. Это следует из данных Росстата, опубликованных 11 января.



За первые 9 дней после Нового года больше всего подорожали огурцы и помидоры – на 13% и 12,9% соответственно. Среди продуктов также морковь подорожала на 6,7%, лук – на 6,25%, свекла – на 5,4%, капуста – на 2,35%, картофель – на 2%. Цены на яблоки и бананы в среднем по стране выросли на 1-1,5%. В то же время гречка подешевела на 1,4%.

