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    Ничего себе каникулы! Огурцы и помидоры после Нового года подорожали на 13%

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    Инфляция в России за период с 1 по 9 января 2023 года ускорилась в два раза и составила 0,24% после 0,12% на предпоследней неделе прошлого года. Это следует из данных Росстата, опубликованных 11 января.

    За первые 9 дней после Нового года больше всего подорожали огурцы и помидоры – на 13% и 12,9% соответственно. Среди продуктов также морковь подорожала на 6,7%, лук – на 6,25%, свекла – на 5,4%, капуста – на 2,35%, картофель – на 2%. Цены на яблоки и бананы в среднем по стране выросли на 1-1,5%. В то же время гречка подешевела на 1,4%.

    Цены на остальные товары существенно не изменились, лишь стоимость некоторых лекарственных препаратов выросла более, чем на 1,1-1,3%. Более заметные изменения произошли в категории услуг. С Нового года, по данным Росстата, проезд в трамвае в среднем подорожал на 5%, проезд в метро – на 7%. При этом перелет в салоне эконом класса самолета подешевел на 8,5%. Неделей ранее, он дорожал на 5,5%.

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