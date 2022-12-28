Инфляция в России ускорилась на предпоследней неделе года

Инфляция в России в период с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% после 0,02% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 28 декабря. С начала года цены в стране выросли на 12%.



Цены на наблюдаемые ведомством товары и услуги за указанную неделю почти не изменились. Лишь некоторые из них подорожали или подешевели более чем на 1%.



Самый большой прирост показали перелеты в экономклассе самолета, которые подорожали на 5,5%. Неделей ранее они снизились на 9,1%.



Продолжают расти цены на овощи и фрукты, но в этот раз огурцы уступили первенство моркови, которая подорожала на 4%. Следом идут репчатый лук, прибавивший 3,9%, помидоры (+3,7%), свекла и огурцы (+3,4%). На 1,4% подорожала капуста, на 1,3% бананы, на 1,1% — яблоки.

