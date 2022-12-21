Зима-холода: Недельная инфляция в России резко замедлилась, но овощи и фрукты продолжают дорожать

Инфляция в России за период с 13 по 19 декабря замедлилась до 0,02% после 0,2% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 21 декабря.



Среди наблюдаемых ведомством товаров и услуг цены лишь на несколько из них за указанный период изменились более чем на 1%.