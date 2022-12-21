Зима-холода: Недельная инфляция в России резко замедлилась, но овощи и фрукты продолжают дорожать

Инфляция в России за период с 13 по 19 декабря замедлилась до 0,02% после 0,2% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 21 декабря.
Среди наблюдаемых ведомством товаров и услуг цены лишь на несколько из них за указанный период изменились более чем на 1%.
Самый большой рост традиционно показали овощи и фрукты во главе с огурцами, которые подорожали почти на 4%. Следом идут морковь, прибавившая +3,6% за неделю, лук (+3,3%), свекла (+3%), капуста (+1,5%), картофель (+1,4%) и бананы (+1,2%). Также более чем на 1% на фоне сезона ОРВИ и гриппа подорожал препарат эргоферон.
Больше всего за неделю снизились цены на авиабилеты в салоне эконом-класса — на 9,1%. Также на 1,3% подешевели смартфоны.
Напомним, что двумя неделями ранее цены в России выросли сразу на 0,6% за неделю за счет повышения тарифов ЖКХ и удорожания огурцов на 14,2%. Судя по графикам изменения цен за прошлые годы, цены на огурцы замедлили рост временно. Традиционно они достигают пика на 2–10-й неделе года, то есть в январе–марте.