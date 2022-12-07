Куда же вы растете? Огурцы в России за неделю подорожали на 14%

Инфляция в России за период с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,6% после 0,2% неделей ранее. На это повлияли повышение тарифов ЖКХ и подорожавшие сразу на 14,2% за неделю свежие огурцы, следует из данных Росстата, опубликованных 7 декабря. Таким образом, с начала года цены в стране выросли на 11,7%.



Овощи и фрукты традиционно дорожают зимой. За указанный период рост цен на плодоовощную продукцию в целом составил 2,9%. Огурцы очень сильно оторвались от собратьев по продуктовой корзине, среди которых свекла подорожала на 2,8%, морковь — на 2,6%, капуста — на 2,4%, репчатый лук — на 1,6%, помидоры — на 1%, картофель — на 0,5%. К тому же сахар подешевел на 1,3%, яблоки — на 0,9%, гречка — на 0,8%, но эффект подорожания огурцов оказался сильнее.

