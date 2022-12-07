Куда же вы растете? Огурцы в России за неделю подорожали на 14%

Инфляция в России за период с 29 ноября по 5 декабря ускорилась до 0,6% после 0,2% неделей ранее. На это повлияли повышение тарифов ЖКХ и подорожавшие сразу на 14,2% за неделю свежие огурцы, следует из данных Росстата, опубликованных 7 декабря. Таким образом, с начала года цены в стране выросли на 11,7%.
Овощи и фрукты традиционно дорожают зимой. За указанный период рост цен на плодоовощную продукцию в целом составил 2,9%. Огурцы очень сильно оторвались от собратьев по продуктовой корзине, среди которых свекла подорожала на 2,8%, морковь — на 2,6%, капуста — на 2,4%, репчатый лук — на 1,6%, помидоры — на 1%, картофель — на 0,5%. К тому же сахар подешевел на 1,3%, яблоки — на 0,9%, гречка — на 0,8%, но эффект подорожания огурцов оказался сильнее.
Цены на основную долю непродовольственных товаров изменились незначительно. Только сезон простуд подтолкнул на 1% вверх цены на поливитамины, а подорожание дизельного топлива на 0,8% можно связать с окончательным переходом на зимние сорта этого вида топлива. В то же время продолжили снижаться цены на древесно-стружечные, ориентированно-стружечные плиты (–1,1%), обрезные доски (–0,8%) и телевизоры (–0,5%).
Также в статистических данных нашло отражение повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря. Отопление и горячее водоснабжение в целом по России подорожали на 6,9%, холодная вода — на 7,6%, водоотведение — на 7,9%, электричество — на 8,6%, газ — на 6,5%. Стоимость полета в салоне экономкласса самолета в сравнении с предыдущей неделей выросла на 5,7%.