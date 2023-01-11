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    Почти две сотни рейсов самосвалов понадобилось, чтобы вывезти «праздничный» снег с ЗСД

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    За новогодние праздники на Западном скоростном диаметре Петербурга намело в общей сложности 10 см снега. Чтобы увезти его на утилизацию, потребовалось 190 рейсов самосвалов.

    С 1 по 9 января с ЗСД вывезли 3 800 кубометров снега, сообщает 11 января пресс-служба «Магистрали северной столицы». Для доставки его на снегоплавильные станции и полигоны задействовали как собственную, так и привлеченную технику. Самыми снежными днями стали 5 и 6 января, за них техника, выходившая на уборку в среднем по семь раз в сутки, намотала по магистрали 9 600 километров — это порядка 400 километров на каждую машину.

    Для зимней эксплуатации ЗСД в качестве антигололедного реагента используют соль и пескосоляную смесь, а при сильных заморозках дополнительно применяют кальций хлористый, который плавит снежный покров, после чего воду сразу убирает спецтехника. За отчетный период на магистраль израсходовали 295 тонн соли и 806 тонн пескосоляной смеси.

    На городские улицы, по данным комитета по благоустройству, за праздничные дни выпало 16,4 см снега. С 31 декабря дорожные предприятия вывезли с петербургских улиц более 113 тысяч кубометров осадков.

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