Почти две сотни рейсов самосвалов понадобилось, чтобы вывезти «праздничный» снег с ЗСД

За новогодние праздники на Западном скоростном диаметре Петербурга намело в общей сложности 10 см снега. Чтобы увезти его на утилизацию, потребовалось 190 рейсов самосвалов.



С 1 по 9 января с ЗСД вывезли 3 800 кубометров снега, сообщает 11 января пресс-служба «Магистрали северной столицы». Для доставки его на снегоплавильные станции и полигоны задействовали как собственную, так и привлеченную технику. Самыми снежными днями стали 5 и 6 января, за них техника, выходившая на уборку в среднем по семь раз в сутки, намотала по магистрали 9 600 километров — это порядка 400 километров на каждую машину.