Самарский военком объяснил, почему не будут публиковать списки погибших и раненых в Макеевке

Информация о погибших в результате обстрела Макеевки российских военнослужащих доводится до их семей. При этом общий список публиковать не планируется, заявил 10 января военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.



Также он сообщил, что не будут обнародовать и списки раненых бойцов. «Это персональные данные. К тому же это работа для иностранных разведок для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — пояснил самарский военком, которого цитирует городской портал 63.ru.

