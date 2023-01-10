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    Самарский военком объяснил, почему не будут публиковать списки погибших и раненых в Макеевке

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    Информация о погибших в результате обстрела Макеевки российских военнослужащих доводится до их семей. При этом общий список публиковать не планируется, заявил 10 января военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

    Также он сообщил, что не будут обнародовать и списки раненых бойцов. «Это персональные данные. К тому же это работа для иностранных разведок для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено», — пояснил самарский военком, которого цитирует городской портал 63.ru.

    Напомним, что удар по Макеевке был нанесён 1 января в 00:01, снаряды попали в здание, где находились российские военнослужащие. К 4 января стало известно о 89 погибших, среди них заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны РФ заявили, что военные массово включали мобильные телефоны, хотя это запрещено, и противник смог запеленговать сигнал.

    По словам губернатора Самарской области, среди погибших в Макеевке были жители этого региона. Траурные мероприятия прошли в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

    Позднее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение наградить за героизм шестерых военнослужащих, которые спасали товарищей в Макеевке.

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