Дорогая, я уничтожу наших детей. В Петербурге суд рассмотрел иск о замороженных эмбрионах

В Петербурге суд вынес решение по иску Евгения к клинике репродуктивных технологий о расторжении договора, взыскании денег и обязании утилизировать эмбрионы. Интересную историю 9 января рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.



Евгений был женат на Татьяне. Пара не могла самостоятельно завести детей, поэтому обратилась в клинику для проведения ЭКО. Там остались два замороженных эмбриона, созданных из половых клеток пары. Но, как это часто случается, лодка любви Евгения и Татьяны потерпела крушение. Брак был расторгнут. При разделе совместно нажитого экс-супруг предложил женщине выкупить эмбрионы. Она сама об этом рассказала в суде, уточнив, что уничтожать потенциальных детей он не предлагал.

