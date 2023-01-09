Дорогая, я уничтожу наших детей. В Петербурге суд рассмотрел иск о замороженных эмбрионах

В Петербурге суд вынес решение по иску Евгения к клинике репродуктивных технологий о расторжении договора, взыскании денег и обязании утилизировать эмбрионы. Интересную историю 9 января рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.
Евгений был женат на Татьяне. Пара не могла самостоятельно завести детей, поэтому обратилась в клинику для проведения ЭКО. Там остались два замороженных эмбриона, созданных из половых клеток пары. Но, как это часто случается, лодка любви Евгения и Татьяны потерпела крушение. Брак был расторгнут. При разделе совместно нажитого экс-супруг предложил женщине выкупить эмбрионы. Она сама об этом рассказала в суде, уточнив, что уничтожать потенциальных детей он не предлагал.
После развода Евгений сам пошел в клинику и потребовал утилизировать эмбрионы. Ему объяснили, что для этого нужно согласие обоих доноров клеток. Истец просил суд взыскать 60 000 рублей (хранение эмбрионов стоило 120 000 и оплачивалось из совместно нажитого имущества, мотивировал мужчина), еще 50 000 рублей Евгений просил взыскать в качестве морального вреда за нарушение прав потребителя, дальше — штраф, судебные расходы и требование уничтожить эмбрионы.
Суд установил, что эмбрионы должны содержаться в криохранилище до единогласного решения бывших супругов. Также Евгению разъяснили, что договор на ЭКО был заключен с Татьяной, а не с ним, поэтому требовать что-то он не может. Закон такие тонкости, как утилизация эмбрионов, не регулирует, все должно решаться путем заключения гражданско-правовых договоров.
Удостоверившись в том, что клиника не будет использовать эмбрионы без волеизъявления Евгения, суд решил Евгению отказать. Впрочем, спор решится сам собой, так как Татьяна тоже написала заявление об утилизации планировавшихся детей.