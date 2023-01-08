«Раньше было лучше» — всего лишь наше убеждение о прошлом, которое в действительности с тем самым «раньше» имеет мало общего. Просто мы привыкли идеализировать дела давно минувших дней и ничего не можем с этим поделать. Взять тот же язык. Это сейчас нам кажется, что он замусорен как никогда разными сленговыми словечками и заимствованиями. Но обернувшись назад, мы поймем, что раньше было ничуть не лучше.
Сленг и разговорные словечки были всегда. Одни слова быстро забывались, другие переходили к следующим поколениям. Кстати, первая картотека, на основе которой созданы все крупные словари современного русского языка, появилась в России в 1886 году. Примерно с тех времен и берут начало герои нашего теста — сленговые выражения прошлого и современности. Разберетесь, что они означают?
Отбояриться — это как?
Кого (или что) в XIX веке называли амишкой?
А «коммерш» — это как?
Вы получили письмо от сестры из института благородных девиц. Вот что она пишет: «Синий пастух страшит меня до чертиков». Что еще за пастух?
Теперь вам из XIX века пишет брат. Говорит, что они с друзьями стопничали. Как это понимать?
Переезжаем в более близкие нам времена. Что означает «сбондить»?
А кого или что назовут наушником?
А как это — лыганить?
Теперь мы совсем в нашем времени. Что такое букшейминг?
Кто такая зум-русалка?
Это что еще за амишка! Разберетесь в молодежном жаргоне последних
100 лет?
Кликать в варианты ответов вы научились, теперь попробуйте задания прочитать
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Это что еще за амишка! Разберетесь в молодежном жаргоне последних
100 лет?
Не знаем, как у вас это получилось, но вы ответили на многие вопросы
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Это что еще за амишка! Разберетесь в молодежном жаргоне последних
100 лет?
Признавайтесь, перед сном то и дело перечитываете словари?
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Это что еще за амишка! Разберетесь в молодежном жаргоне последних
100 лет?
Вы четко определите смысл любого слова, какое ни назови