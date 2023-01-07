Куда пойти 7 января: фестиваль бенгальских огней, рождественский вертеп, Zero People, выставка в Kgallery

Рождество можно отметить в традиционном стиле этого праздника: например, в «Севкабель порту» выступает ансамбль русской аутентичной музыки Toloka. Он дает кукольное представление с русской фольклорной песней «Рождественский вертеп» (6+). Начало в 16:00, куклы созданы по музейным образцам, исполнители — профессиональные исследователи истории русской музыки. Билеты по 1200 рублей.

В Kgallery до 20:00 без очередей и бронирований можно осмотреть выставку «Петербург — Париж. Юрий Анненков. Мирон Шерлинг. Борис Григорьев» (16+). Билеты по 350 рублей.



А в Юсуповском саду с 18:00 до 21:00 проходит Фестиваль бенгальских огней (0+). Многого за 500 рублей не ждите (на входе билеты гораздо дороже), но по программе с 18:30 до 19:30 запланировано огненное шоу, до 19:30 — анимационная программа, с 19:30 — дискотека.



Из театров: в 18:00 на Новой сцене Мариинского театра — старая (1994 года) постановка оперы Глинки «Руслан и Людмила» (6+). Билеты на галерку — по 2100 рублей, зато в наличии.

Есть несколько билетов от 2000 рублей в Молодежный театр на Фонтанке на спектакль по Моэму «Верная жена» (16+) в постановке Семена Спивака, с Анной Геллер. Начало в 18:00.

