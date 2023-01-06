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    Момент гибели знаменитого бразильского серфера Фрейре попал на видео

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    У пляжа Назаре на побережье Португалии во время серфинга на атлантических волнах погиб 47-летний культовый бразильский серфингист Марсио Фрейре. Об этом 6 января сообщает издание The Guardian.

    Спасатели на гидроциклах достали Фрейре из воды, но реанимировать его не удалось. «Установили, что у пострадавшего произошла остановка сердца и дыхания. После нескольких попыток реанимации переломить ситуацию не удалось», — рассказали в португальском Национальном морском управлении.

    Фрейре был одним из трех бразильских серферов, которые снялись в документальном фильме «Бешеные псы» об их попытке покорить гигантскую волну «Челюсти» на Гавайях.

    Ранее у пляжа Назаре происходило несколько несчастных случаев, но до трагедии с Фрейре не было ни одного смертельного.

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