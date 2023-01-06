Момент гибели знаменитого бразильского серфера Фрейре попал на видео

У пляжа Назаре на побережье Португалии во время серфинга на атлантических волнах погиб 47-летний культовый бразильский серфингист Марсио Фрейре. Об этом 6 января сообщает издание The Guardian.

Спасатели на гидроциклах достали Фрейре из воды, но реанимировать его не удалось. «Установили, что у пострадавшего произошла остановка сердца и дыхания. После нескольких попыток реанимации переломить ситуацию не удалось», — рассказали в португальском Национальном морском управлении.