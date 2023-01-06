    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, сев

    770мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    В кино покажут фильм актрисы Балабанова и Ханеке о любви к морю

    762
    обсудить

    12 января на экраны выходит фильм «Лили и море» по книге французской писательницы Катрин Пулэн. Его режиссер и исполнительница главной роли Динара Друкарова — российская и французская актриса. Она снималась, например, у Алексея Балабанова в «Про уродов и людей» и в «Любви» Михаэля Ханеке.

    Фото: кадр из трейлера
    ПоделитьсяПоделиться

    Лили, которую играет Друкарова, — жительница маленького городка, которая от обыденности жизни почти сходит с ума и сбегает работать рыбачкой к холодному северному морю. Здесь на рыболовецком судне, посреди холода, ветра и тяжелой работы, Лили встречает любовь. Но ей приходится выбирать: остаться со своим мужчиной или с морем, которое принесло ей новую жизнь.

    Фото: кадр из трейлера
    ПоделитьсяПоделиться

    Фильм снимался, помимо открытого моря, в исландском рыболовецком поселении. Тут же нашли и судно, ставшее одним из героев фильма. Во время съемок Динаре Друкаровой приходилось справляться не только с творческим процессом, но и с тяжелой морской болезнью. А однажды она вместе с рыбаками попала в восьмибалльный шторм.

    «Лили и море» был впервые показан на фестивале в Сан-Себастьяне и стал фильмом — открытием 32-го петербургского кинофестиваля «Послание к человеку».

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из трейлера
    Фото: кадр из трейлера

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close