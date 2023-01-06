В кино покажут фильм актрисы Балабанова и Ханеке о любви к морю

12 января на экраны выходит фильм «Лили и море» по книге французской писательницы Катрин Пулэн. Его режиссер и исполнительница главной роли Динара Друкарова — российская и французская актриса. Она снималась, например, у Алексея Балабанова в «Про уродов и людей» и в «Любви» Михаэля Ханеке.

Лили, которую играет Друкарова, — жительница маленького городка, которая от обыденности жизни почти сходит с ума и сбегает работать рыбачкой к холодному северному морю. Здесь на рыболовецком судне, посреди холода, ветра и тяжелой работы, Лили встречает любовь. Но ей приходится выбирать: остаться со своим мужчиной или с морем, которое принесло ей новую жизнь.

Фильм снимался, помимо открытого моря, в исландском рыболовецком поселении. Тут же нашли и судно, ставшее одним из героев фильма. Во время съемок Динаре Друкаровой приходилось справляться не только с творческим процессом, но и с тяжелой морской болезнью. А однажды она вместе с рыбаками попала в восьмибалльный шторм.



«Лили и море» был впервые показан на фестивале в Сан-Себастьяне и стал фильмом — открытием 32-го петербургского кинофестиваля «Послание к человеку».



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Федор Дубшан

