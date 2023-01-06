Петербурженка обвинила приемного сына в сексуальном насилии над младшими сестрами

В полицию обратилась 39-летняя жительница Петербурга. В отделе она оставила заявление, в котором рассказала, что девять лет назад ее приемный сын совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее родных дочерей. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 января.

История произошла в Тверской области, где семья проживала в 2013 году. На момент совершения преступления юноше было 15 лет, девочкам — 7 и 10. Материалы переданы в ГСУ СК РФ по Петербургу. Дело пока не возбуждено, подозреваемого ищут.