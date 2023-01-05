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    В Этнографическом музее расскажут, почему Баба-яга передвигалась в ступе и другие сказочные подробности

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    «Девки сыплют изумруд в кладовые да под спуд», — сообщал Пушкин в «Сказке о царе Салтане». «Спуд» — мягко говоря, не единственное слово, которое нужно объяснять современным детям, когда читаешь старые добрые сказки. Многое объяснят на встрече в Этнографическом музее 8 и 15 января. 8+

    Фото: Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». И. Билибин, 1900
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    Старик ловил рыбу не просто сетью, а неводом. А это приспособление для ловли рыбы в больших количествах. Черевички, которые Оксана просила у кузнеца Вакулы, — не просто красивая обувь, а сделанная именно из кожи. Оморочка — не просто лодка: у нее нос и корма одинаковые. Баба-яга почему-то передвигалась именно на метле или в ступе. Причем ступа, по версии Пушкина, была наземным видом транспорта: «Там ступа с Бабою Ягой идет-бредет сама собой».

    Сказки — еще и попытка осмыслить окружающий мир, поэтому волшебные сюжеты возникали нередко из самых обыкновенных бытовых предметов, поясняют устроители, ДК Лурье. Правда, сейчас многие из этих предметов в быту не встретишь, оттого они и кажутся сказочными. По каким таким сусекам дед и баба наскребали муку на колобка? Что такое ухват или свитка? Дарья Павленко, вообще-то, востоковед-филолог, изучала древние и современные языки Индии. После такой подготовки родной фольклор и литературные сказки, наверное, не кажутся такими уж головоломными. Дарья научит не только разбираться в устаревших предметах быта из сказок, но и считать вершками и саженями.

    На встречу «Почему именно ступа? Происхождение сказок с Дарьей Павленко» идем семьей 8 или 15 января в Этнографический музей. Билеты на сайте ДК Лурье. Начало в 11:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». И. Билибин, 1900

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