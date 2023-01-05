Куда пойти 5 января: святки в Гатчине, Гарри Поттер в Филармонии, «Пролетарское танго», бесплатный стендап

Новогодние каникулы — прекрасный шанс неспешно съездить в пригодные музеи-заповедники. До 8 января можно посетить фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине», который включает концерты, экскурсии, мастер-классы, детские программы в Гатчинском и Приоратском дворцах и на плацу, а также рождественскую ярмарку. Приезжать лучше раньше: театрализованные экскурсии и перформансы во дворце идут с 12:30, а в 16:00 начинается концерт. Сегодня это рождественские гимны, колядки и песни, святочные истории от ансамбля солистов «Рождество». Ну а ярмарка и мультфильмы на большом экране на плацу идут до 20:00. Подробная программа — на сайте музея.



Четверг (да, это сегодня) — продленный день в Русском музее, он работает до 21:00. По этому поводу, например, можно вечером без очередей пойти на выставку гравюр Михаила Махаева (0+) в Михайловский замок. Да и вообще насладиться отреставрированными интерьерами этого удивительного здания. Взрослый билет обойдется в 450 рублей. Несколько билетов осталось на 16:00 в Центр музейной педагогики на выставку «Коллекция советских педальных автомобилей» (7+). Они стоят по 150 рублей.



Неподалеку, также в 16:00, в кинотеатре «Аврора» в рамках «Золотой Маски» показывают запись спектакля МХТ имени Чехова «Сирано де Бержерак» (16+) в постановке Егора Перегудова. В ролях: Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Кузьма Котрелев, Игорь Золотовицкий, Александр Усов, Антон Ефремов. Билеты — по 700 рублей.



Если хочется в театр «живьем», в БДТ остались считанные билеты на спектакль Константина Богомолова «Слава» (12+) с Ниной Усатовой ценой от 4 000 рублей. Начало в 19:00.

Ну а если стоит задача куда-то пройти бесплатно, можно направиться в «Брусницын», там идет «Жарить фест» (18+). Сегодня там — День хороших шуток со стендап-шоу (начало выступлений — в 18:00, до этого идут разные презентации-дегустации, артисты развлекают народ до 22:00).

В клубе Jagger 5 января выступает Павел Кашин (6+). Начало в 19:00, билеты на танцпол — по 1 000 рублей.



В «Космонавте» — романтики «Пролетарское танго» (16+). Билеты на танцпол обойдутся в 1 500 рублей, начало в 20:00.

В Большом зале Филармонии звучит «Новогодний классический джаз и музыка кино» (6+) — можно послушать темы из «Гарри Поттера» и «Один дома» в исполнении Chigadaev Big Band (цена входного билета — от 800 рублей). Начало в 20:00.

Необычный вариант прогулки по городу — подняться наконец на Думскую башню (вы же наверняка этого давно хотели, просто не было случая) (12+). На 20:00 есть билеты по 500 рублей. Огни вечернего Невского будут у ваших ног.

