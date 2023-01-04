Куда пойти 4 января: звучание ханга, бурятские акробаты, загадки Кэрролла, политический триллер

Новый год — повод открыть для себя новые площадки. Сегодня вечером вы можете, например, побывать в Доме журналиста — там в 19:00 начнется концерт в жанре world music «Вселенная звука: ханг, перкуссия, бас» (6+) в исполнении Hang Made Project: Антон Назарко, Йоель Гонсалес, Владимир Шубин. Билеты — от 1 400 рублей, будут исполнены авторские композиции и известные хиты в необычном «космическом» звучании.

Еще одна дивная площадка, наверное, самая красивая в Петербурге, — Мальтийская капелла Воронцовского дворца. Там в 19:00 начнется концерт «Рождество приятных настроений» (6+). Приятные настроения будут создаваться силами четырех мандолин от квартета «Фейерверк» — благозвучие обеспечено. Цены — от 900 рублей, в программе произведения Чайковского, Римского-Корсакова и других.



На «М-1 Арене» гостит Государственный цирк Бурятии с программой «Тайна пяти стихий» (0+). Шоу — балетно-акробатическое, с танцорами, музыкантами, цирковыми артистами и современной хореографией. Билеты — от 400 рублей, начало в 17:00.

До 18:00 работает сегодня Этнографический музей. Полный билет — 400 рублей, и их в наличии много. Из временных выставок там показывают проект «Собрание русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» из собрания музея: от текстиля, включая вышивку и кружевоплетение, до дерева и керамики, а также традиционные ткани и вышивки Узбекистана, культурное наследие бурятов и калмыков, народов Карачаево-Черкесии, чувашей, башкиров и поморские игрушки. А до 30 марта открыта выставка к 100-летию образования СССР.



Сегодня продленный (до 20:00, касса закрывается на час раньше) день в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Там 24 декабря открылась новая выставка «На все четыре стороны: Пушкин, Гоголь, Андерсен, Кэрролл» (6+) для семейной и детской аудитории. Создатели зовут «удивиться вместе с Кэрроллом, что от СУПа ходишь наСУПленным, а от ГОРЧицы оГОРЧаешься», а также «что-нибудь измерить чепухометром». Полный билет стоит 200 рублей.

В клубе А2 — панк-фестиваль Forever Punk (16+). С 18:00 играют разные группы, входные — по 1 700 рублей. Осторожно: будет слэм.



В Большом зале Филармонии — концерт петербургского пианиста Мирослава Култышева (6+), памяти известного музыкального критика Михаила Бялика. В программе — вариации Шопена на тему La ci darem la mano из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан», виртуозные и философские Вариации Рахманинова на тему Корелли и Третья соната Брамса. Билеты — от 700 рублей, начало — в 20:00.



Ну а если у вас много денег и хочется «зачекиниться» на вечере со звездами, можно купить один из нескольких оставшихся билетов в Михайловский театр: там сегодня вечером — балет «Корсар» (12+) с примой Анжелиной Воронцовой. Обойдется это, правда, в 12 500 рублей с человека (и не рядом друг с другом) — зато лучшие места. Начало в 18:00.



Наконец, не забываем про кино: из необычного в Angleterre Cinema Lounge — политический триллер «Заговор в Каире» (16+) Тарика Салеха, снятый в копродукции Швецией, Францией, Финляндией и Данией. Фильм номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. «Духовный глава современного мусульманского мира неожиданно умирает, — говорится в синопсисе. — Политические элиты начинают борьбу. Их цель — добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны. Их методы — шпионаж, шантаж, убийство. Адам невольно становится пешкой в этой безжалостной игре. Сможет ли простой сын рыбака переиграть систему или станет её жертвой?» Начало в 19:30, билеты по 400 рублей.

