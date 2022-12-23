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    Цирк Бурятии откроет петербуржцам «Тайну пяти стихий»

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    Фото: предоставлено организаторами
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    На протяжении почти всех новогодних каникул — с 3 по 8 января — в Петербурге будет гостить Государственный цирк Бурятии, празднующий столетие Республики Бурятия. На площадке «М-1 Арена» бурятский цирк вместе с театром современного танца «Угол зрения» и Бурятской цирковой школой презентует балетно-акробатическое шоу «Тайна пяти стихий». 0+

    Зрители вместе с девочкой и ее друзьями отправятся в захватывающее путешествие и побывают в самом сердце Азии. В шоу принимают участие разножанровые артисты: танцоры, музыканты, актеры, цирковые артисты, а зрелищные цирковые номера объединены с современной хореографией.

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    «Для осуществления проекта главным режиссером приглашен Леонид Савельевич Ситов. Он известен своим высокопрофессиональным подходом в создании масштабных, ярких, культурных, спортивных, а также правительственных мероприятий, таких как «Сагаалган в Кремле — 2020», «Чемпионат мира по женскому боксу», — рассказывает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

    В спектакле используются новейшие технологии: визуальные решения света, звука, музыкальных лазерных спецэффектов, одним из ноу-хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети.

    Фото: предоставлено организаторами

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