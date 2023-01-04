В запорожской Васильевке снаряды упали рядом с комендатурой, погибших всё больше

В результате артиллерийских ударов по городу Васильевка (Запорожская область) 4 января, по предварительной информации, погибли 5 человек и 15 пострадали. Ранены в том числе четыре сотрудника МЧС, один находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщают в соцсетях врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По их словам, обстрелы не прекращаются. Частично разрушен жилой дом около военной комендатуры. Предположительно огонь вёлся из HIMARS. В середине дня Рогов писал о двух погибших.
«Удар боевиков ВСУ по Васильевке пришёлся не в здание комендатуры, а в соседнюю многоэтажку», — отметил Рогов.
1 января в Макеевке, напомним, под обстрел попало здание, где размещались российские военнослужащие. Сегодня стало известно, что убитых — 89 человек.