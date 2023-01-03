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    #отЛИЧНЫЙпитер

    (От)личный Петербург. Правда и миф о Михайловском замке

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    «Фонтанка.ру»

    С Петербургом связано множество мифов и легенд, которые так нравятся туристам. Специально для «(От)личного Петербурга» мы записали несколько разноплановых историй, которые вам точно понравятся, приоткроют какие-то тайны и покажут такие глубины, где вы никогда не бывали. Федор Погорелов, независимый экскурсовод в жанре краеведческого стендапа, развенчивает один из самых популярных петербургских «туристических» мифов. Есть ли подземный ход из Михайловского замка на другую сторону Фонтанки? Правда ли, что в Инженерном замке живет привидение императора Павла Первого? Ответы у Погорелова.

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