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    Главный синоптик Петербурга советует, где лучше встречать Новый год и что брать на прогулку

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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    До оттепели остались считаные часы. В Петербурге ещё сохраняется небольшой минус, а на западе Ленинградской области уже плюс. Прогноз погоды 30 декабря дал главный синоптик города Александр Колесов.

    «Атмосферный фронт, который покрыл Санкт-Петербург таким красивым белым покрывалом, почти прошел через город и уходит на восток Ленинградской области. В ближайшие часы температура воздуха перейдет в сторону плюсовых значений, и наступит оттепель», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

    Выше нуля столбик термометра поднялся в Кингисеппе, Сосновом Бору, в Луге. С дождём придёт и небольшой гололёд. Циклон «Лидди» продолжает движение к Петербургу и завтра принесет очередные дожди.

    «Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений намечается только в ночь на 2 января. Так что три дня мы будем оставаться в тепле», — отмечает Колесов.

    Что касается новогодней ночи, если вы пойдёте гулять, берите зонтик: будет плюс 3–4 градуса и дождь.

    «Конечно, по такой погоде самое хорошее решение — это встречать Новый год за городом, там не будет так заметно всей городской слякоти», — советует синоптик.

    В январе, как и в декабре, погода тоже будет разнообразная. При этом крещенские морозы в прогнозе есть — подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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