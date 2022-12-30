Главный синоптик Петербурга советует, где лучше встречать Новый год и что брать на прогулку

«Атмосферный фронт, который покрыл Санкт-Петербург таким красивым белым покрывалом, почти прошел через город и уходит на восток Ленинградской области. В ближайшие часы температура воздуха перейдет в сторону плюсовых значений, и наступит оттепель», — пишет Колесов в своём телеграм-канале .

До оттепели остались считаные часы. В Петербурге ещё сохраняется небольшой минус, а на западе Ленинградской области уже плюс. Прогноз погоды 30 декабря дал главный синоптик города Александр Колесов.

Выше нуля столбик термометра поднялся в Кингисеппе, Сосновом Бору, в Луге. С дождём придёт и небольшой гололёд. Циклон «Лидди» продолжает движение к Петербургу и завтра принесет очередные дожди.



«Обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений намечается только в ночь на 2 января. Так что три дня мы будем оставаться в тепле», — отмечает Колесов.



Что касается новогодней ночи, если вы пойдёте гулять, берите зонтик: будет плюс 3–4 градуса и дождь.



«Конечно, по такой погоде самое хорошее решение — это встречать Новый год за городом, там не будет так заметно всей городской слякоти», — советует синоптик.

