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    В Петербурге в отделе полиции ждали привет из Великобритании. Не дождались

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    В Петербурге аноним обещал бросить гранату в окно отдела полиции. Ему ответили «Крепостью».

    Странный звонок поступил на стационарный телефон 77 отдела полиции накануне в половину восьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 30 декабря. Неизвестный уведомил, что придет через час с гранатой.

    В отделе ввели план по охране и обороне здания «Крепость». Но ни через час, ни позже, никто не пришел.

    По предварительной информации, звонок был сделан из Великобритании.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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