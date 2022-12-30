В Петербурге в отделе полиции ждали привет из Великобритании. Не дождались

В Петербурге аноним обещал бросить гранату в окно отдела полиции. Ему ответили «Крепостью».



Странный звонок поступил на стационарный телефон 77 отдела полиции накануне в половину восьмого вечера, стало известно «Фонтанке» 30 декабря. Неизвестный уведомил, что придет через час с гранатой.



В отделе ввели план по охране и обороне здания «Крепость». Но ни через час, ни позже, никто не пришел.



По предварительной информации, звонок был сделан из Великобритании.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

