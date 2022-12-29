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    В рамках дела против экс-депутата Госдумы Пономарева* проходят обыски в семи регионах

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    СК возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом) о распространении фейков об армии, передаёт 29 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В рамках дела, по данным источника РИА Новости, в семи российских регионах проходят обыски у администраторов телеграм-каналов.

    Дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

    «В рамках него правоохранители в четверг начали проводить серию обысков в семи городах России у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы», — сообщили в правоохранительных органах.

    По данным ТАСС, с обысками пришли к лицам, которые в сентябре 2022 года выдвигались на столичные выборы от платформы «ВыДвижение», а с 4 по 7 ноября участвовали в так называемом «Съезде народных депутатов» в Польше.

    В августе 2022 года Илья Пономарев* был заочно арестован по делу о фейках об армии, в начале октября появился в базе розыска МВД. Минюст внёс его в список физлиц-иноагентов 21 октября.

    * Признан в РФ иноагентом

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