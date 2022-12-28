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    Правительству предложили запретить ввоз в Россию компьютеров HP, Dell, Asus, Lenovo, Acer, MSI

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    Правительство РФ по инициативе отечественного вендора ICL обсуждает возможность запрета на ввоз в страну компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu.. Об этом 28 декабря пишет «Коммерсантъ».

    По данным издания, гендиректор ООО «Айсиэл Техно», выпускающего компьютеры, ноутбуки, мониторы и другую технику направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложениями о поддержке российских производителей электроники. Среди мер — запрет на параллельный импорт техники, который, по мнению автора, позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%». Другие меры — программа 20% кэшбэка для покупателей российских компьютеров для стимулирования спроса, субсидии российским производителям электроники, утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости.

    В Минпромторге изданию рассказали, что совместно поддержку потребителей российской радиоэлектронной продукции с Минцифры. Возможно, это будет возврат части стоимости и льготное кредитование. В том, что исключать иностранные бренды из параллельного импорта, необходимости пока нет, отметили в ведомстве.

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    ЭлектроникаЗапрет на ввозПараллельный импорт
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