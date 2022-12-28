Правительству предложили запретить ввоз в Россию компьютеров HP, Dell, Asus, Lenovo, Acer, MSI

Правительство РФ по инициативе отечественного вендора ICL обсуждает возможность запрета на ввоз в страну компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu.. Об этом 28 декабря пишет «Коммерсантъ».



По данным издания, гендиректор ООО «Айсиэл Техно», выпускающего компьютеры, ноутбуки, мониторы и другую технику направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложениями о поддержке российских производителей электроники. Среди мер — запрет на параллельный импорт техники, который, по мнению автора, позволит «освободить российский рынок от компаний, отказавшихся работать в России, и увеличить долю российской вычислительной техники до 50%». Другие меры — программа 20% кэшбэка для покупателей российских компьютеров для стимулирования спроса, субсидии российским производителям электроники, утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости.

