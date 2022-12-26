Новый год — старые ограничения. Петербург продолжает борьбу с коронавирусом

В Петербурге продлеваются все коронавирусные ограничения, которые не отменили ранее. Соответствующее постановление 26 декабря подписал губернатор Александр Беглов.
«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 января», — сообщает пресс-служба Смольного. Такие меры приняты на основании предписания главного санитарного врача города Наталии Башкетовой.
Среди действующих мер — запреты на проведение публичных мероприятий без специальных согласований, а также курение кальянов в общественных местах.
В середине декабря Роспотребнадзор частично вернул Петербургу масочный режим. Заболеваемость коронавирусом в городе растет — накануне он обогнал по госпитализациям Москву.