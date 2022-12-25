Предновогодняя погода в европейской части России продолжит нервничать

До Нового года остаётся неделя, и за это время мы успеем испытать на себе все прелести переменчивой декабрьской погоды. Прогноз на ближайшие дни дал 24 декабря центр «ФОБОС».
За прошедшие декабрьские дни погода показала разнообразие возможностей. Сначала были морозы, местами до минус 15–20 градусов, во второй декаде началась «еврозима» с оттепелями, затем снова похолодало, а на этой неделе опять потеплело. Теперь же возвращаются минусовые температуры.
«Вторжение холода, связанное с преимущественно сухим антициклоном, продолжится и в понедельник. Температура ночью составит −7…−12 градусов, днём ожидается −5…−10 градусов — такие температуры уже на пару градусов ниже климатической нормы. Пик похолодания придёт в ночь на вторник, когда температуры опустятся до −10…−15 градусов», — прогнозируют метеорологи.
В середине недели всё опять поменяется. Тёплый сектор очередного циклона принесёт снег и тепло, то есть очень слабый минус. В четверг и пятницу тёплый натиск Атлантики усилится, и осадки перейдут в смешанную фазу.
«По предварительному прогнозу, оттепельная погода с небольшими осадками сохранится и в последний день уходящего года. В Новогоднюю ночь пройдёт небольшой снег, образуется гололедица и слегка подморозит — до 0…−5 градусов. Примерно такая же температура ожидается и в первый день 2023 года», — отмечается в сообщении.
О новогодней погоде в Петербурге в пятницу высказался главный синоптик Александр Колесов. По его словам, есть два варианта, и всё будет зависеть от траектории циклона, который ожидается в канун Нового года.