Предновогодняя погода в европейской части России продолжит нервничать

До Нового года остаётся неделя, и за это время мы успеем испытать на себе все прелести переменчивой декабрьской погоды. Прогноз на ближайшие дни дал 24 декабря центр «ФОБОС».



За прошедшие декабрьские дни погода показала разнообразие возможностей. Сначала были морозы, местами до минус 15–20 градусов, во второй декаде началась «еврозима» с оттепелями, затем снова похолодало, а на этой неделе опять потеплело. Теперь же возвращаются минусовые температуры.

