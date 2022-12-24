    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -5

    4 м/с, зап

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.68eur73.04

    Автобус в Москве стал факелом. Его тушили снежками дворники, помогал трактор

    3035
    4 комментария

    Городской автобус сгорел дотла днём 24 декабря в Щербинке в Новой Москве.

    По данным дептранса, пожар на Новостроевской ул., 6, начался в 16:27. Автобус принадлежал коммерческому перевозчику ООО «Таксомоторный парк №20». Пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. Из-за ЧП образовалась пробка.

    По словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было потому, что все они успели выскочить до того, как огонь разгорелся, передаёт MSK1.RU.

    Тушить автобус снегом помогал водитель трактора, а также дворники и прохожие, пишет «Москва 24».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в МосквеАвтобус сгорел
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close