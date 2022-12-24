Автобус в Москве стал факелом. Его тушили снежками дворники, помогал трактор

Городской автобус сгорел дотла днём 24 декабря в Щербинке в Новой Москве.
По данным дептранса, пожар на Новостроевской ул., 6, начался в 16:27. Автобус принадлежал коммерческому перевозчику ООО «Таксомоторный парк №20». Пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. Из-за ЧП образовалась пробка.
По словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было потому, что все они успели выскочить до того, как огонь разгорелся, передаёт MSK1.RU.
Тушить автобус снегом помогал водитель трактора, а также дворники и прохожие, пишет «Москва 24».