«Роскомсвободу»*, Глеба Пьяных* и Андрея Колесникова* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ в пятницу, 23 декабря, обновило реестр иностранных агентов. Туда добавились сразу восемь «новичков». Теперь перечень состоит из 515 пунктов.
В список попали проект «Роскомсвобода»*, журналисты Глеб Пьяных* и Анастасия Жвик*, политолог Андрей Колесников* (Московский центр Карнеги), правозащитница Светлана Ганнушкина*, Anti-Corruption Foundation Inc* (структура ФБК**), НКО «Спортивное ЛГБТ-сообщество»* и «Феминистское антивоенное сопротивление»*.
До этого последний раз реестр обновлялся 16 декабря. Туда были включены оппозиционеры, политики и даже «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*.
*Внесены в реестр иноагентов Минюста.
**Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.