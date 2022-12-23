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    «Роскомсвободу»*, Глеба Пьяных* и Андрея Колесникова* внесли в реестр иноагентов

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    Министерство юстиции РФ в пятницу, 23 декабря, обновило реестр иностранных агентов. Туда добавились сразу восемь «новичков». Теперь перечень состоит из 515 пунктов.

    В список попали проект «Роскомсвобода»*, журналисты Глеб Пьяных* и Анастасия Жвик*, политолог Андрей Колесников* (Московский центр Карнеги), правозащитница Светлана Ганнушкина*, Anti-Corruption Foundation Inc* (структура ФБК**), НКО «Спортивное ЛГБТ-сообщество»* и «Феминистское антивоенное сопротивление»*.

    До этого последний раз реестр обновлялся 16 декабря. Туда были включены оппозиционеры, политики и даже «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»*.

    *Внесены в реестр иноагентов Минюста.

    **Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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