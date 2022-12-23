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    Движение поездов в метро на участке синей линии всё-таки остановили

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    Нормализовать работу Петербургского метрополитена пока не удаётся. В 13 часов движение поездов метро на участке второй линии от станции «Невский проспект» до станции «Московская» временно остановили, сообщает пресс-служба подземки. Продолжаются работы по устранению неисправности.

    Пока составы ходят на двух участках ветки:

    • от «Парнаса» до «Невского проспекта»;
    • от «Московской» до «Купчино» с увеличенным интервалом.

    Горожане начали жаловаться на сбой утром 23 декабря, в начале одиннадцатого. К «Технологическому институту» съехались экстренные службы, в МЧС сообщили, что вызов оказался ложным. В пресс-службе метрополитена объявили о неисправности светофоров и аварийных работах в тоннеле, а затем об остановке движения на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская». В 11:14 в метро сообщили, что движение по второй линии осуществляется в полном объёме, однако возможно увеличение интервалов движения и времени хода. Однако горожане продолжали жаловаться на то, что поезда не ходят, а пассажиров высаживают из вагонов.

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