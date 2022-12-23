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    Метро: Поезда пустили по всей синей линии. Горожане опровергают

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    Поезда поехали по синей линии, но возможны задержки. О возобновлении движения сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга.

    «Движение поездов по Линии 2 осуществляется в полном объеме. Возможно увеличение интервалов движения и времени хода», — говорится в телеграм-канале метро.

    При этом читатели «Фонтанки» пишут: «Движение по синей ветке НЕ восстановлено, высаживают всех на «Невском проспекте»». «Ничего не изменилось, по прежнему стоят поезда», — добавляет другой читатель.

    Горожане начали жаловаться на сбой в начале одиннадцатого. После обращения «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена объявили о неисправности светофоров и аварийных работах в тоннеле, а затем об остановке движения на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская». К «Технологическому институту» съехались экстренные службы, в МЧС сообщили, что вызов оказался ложным.

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