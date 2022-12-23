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    Поезда метро остановлены на участке от «Невского проспекта» до «Московской»

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    Масштабы сбоя на второй линии Петербургского метрополитена растут. Движение поездов остановлено на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская». Причина — проведение работ по устранению неисправности.

    Составы ходят:

    • от «Московской» до «Купчино» с увеличенным интервалом;
    • от «Парнаса» до «Невского проспекта».

    «Приносим извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении метро.

    Сообщения о сбое на синей линии метро стали поступать от горожан в начале одиннадцатого. После обращения «Фонтанки» в пресс-службе метрополитена объявили о неисправности светофоров. Пассажиры жалуются на запах гари в вагонах. К станции метро «Технологический институт» съехались множество машин МЧС и скорая. В МЧС сообщили, что вызов — ложный.

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