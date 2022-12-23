Поезда метро остановлены на участке от «Невского проспекта» до «Московской»

Масштабы сбоя на второй линии Петербургского метрополитена растут. Движение поездов остановлено на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская». Причина — проведение работ по устранению неисправности.

Составы ходят:

от «Московской» до «Купчино» с увеличенным интервалом;



от «Парнаса» до «Невского проспекта».



«Приносим извинения за доставленные неудобства», — отмечается в сообщении метро.



Сообщения о сбое на синей линии метро стали поступать от горожан в начале одиннадцатого. После обращения «Фонтанки» в пресс-службе метрополитена объявили о неисправности светофоров. Пассажиры жалуются на запах гари в вагонах. К станции метро «Технологический институт» съехались множество машин МЧС и скорая. В МЧС сообщили, что вызов — ложный.

