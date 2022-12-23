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    На синей линии метро Петербурга сбои из-за проблем со светофорами

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    Читатели «Фонтанки» массово сообщают о проблемах в движении составов на линии 2 петербургской подземки.

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    Задержки начались около десяти утра. По словам одного из пассажиров, его поезд стоял больше 10 минут между «Горьковской» и «Невским проспектом» в сторону Купчино. «Говорят, тех. неполадки», — уточняет читатель.

    «От «Черной речки» до «Петроградской» «добирались» минут 15–20. Теперь поезд стоит на Петроградской и регулярно объявляют об увеличенных интервалах движения поездов», — пишет нам другая пассажирка.

    По предварительной информации, проблема была в сбое светофорной системы.

    Как сообщили в пресс-службе метро, поезда на линии не остановились, а увеличены интервалы.

    «Ещё пару минут и исправят», — уверили в ГУП.

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