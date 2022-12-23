Множество машин МЧС съехались к «Технологическому институту», пассажиры жалуются на запах. В метро и МЧС успокаивают

К станции метро «Технологический институт» прибыли экстренные службы: читатели «Фонтанки» сфотографировали на Загородном проспекте несколько машин МЧС и как минимум одну скорую.
В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» рассказали, что на станции «Технологический институт» «ничего не происходит», просто кто-то из пассажиров вызвал МЧС. В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что вызов — ложный.
На Московском проспекте, по данным «Яндекс.Карт», растёт пробка в сторону центра.
При этом на синей ветке метро сбой, поезда ходят с увеличенным интервалом. Сначала в метро сообщили о задержках на участке от станции «Черная речка» до станции «Технологический институт», затем — от станции «Парнас» до станции «Купчино».
«Работы по устранению неисправности проводятся в тоннеле аварийными формированиями метрополитена», — добавили в метро.
Горожане чувствуют неприятный запах. «На синей ветке пахнет гарью или чем-то паленым, стоим около «Пионерской». На «Сенной» стоят пожарные», — пишет читатель. «По громкой связи предлагают открыть форточки вагона», — добавляет другая читательница.
«На "Пионерской" в вагоне машинист объявил, что поезда ближайшие 20 минут следуют только до "Невского проспекта"», — сообщает читатель Евгений.