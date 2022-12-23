Пассажиры метро: В сторону Купчино едут не все поезда, из некоторых людей высаживают на «Невском»

Движение поездов на синей линии метро в Петербурге к 12:15 так и не восстановилось в обычном режиме, сообщают горожане.
«На «Невском проспекте» всех высаживают из поезда в сторону «Купчино», говорят, что в сторону «Купчино» движение затруднено на 30 минут», — рассказывают читатели. При этом следующий поезд всё-таки поехал в сторону Купчино. «Видимо, они по какой-то схеме часть поездов снимают», — предполагает читатель.
Фотограф «Фонтанки» тоже оказался в это время на станции, среди большого количества пассажиров.
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Больше часа назад, в 11:14, в пресс-службе метро сообщили, что движение по второй линии осуществляется в полном объёме, однако возможно увеличение интервалов движения и времени хода. Корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе пояснили, что для восстановления требуется время.