Пассажиры метро: В сторону Купчино едут не все поезда, из некоторых людей высаживают на «Невском»

Движение поездов на синей линии метро в Петербурге к 12:15 так и не восстановилось в обычном режиме, сообщают горожане.



«На «Невском проспекте» всех высаживают из поезда в сторону «Купчино», говорят, что в сторону «Купчино» движение затруднено на 30 минут», — рассказывают читатели. При этом следующий поезд всё-таки поехал в сторону Купчино. «Видимо, они по какой-то схеме часть поездов снимают», — предполагает читатель.

