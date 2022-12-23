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    Пассажиры метро: В сторону Купчино едут не все поезда, из некоторых людей высаживают на «Невском»

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    Движение поездов на синей линии метро в Петербурге к 12:15 так и не восстановилось в обычном режиме, сообщают горожане.

    «На «Невском проспекте» всех высаживают из поезда в сторону «Купчино», говорят, что в сторону «Купчино» движение затруднено на 30 минут», — рассказывают читатели. При этом следующий поезд всё-таки поехал в сторону Купчино. «Видимо, они по какой-то схеме часть поездов снимают», — предполагает читатель.

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    Фотограф «Фонтанки» тоже оказался в это время на станции, среди большого количества пассажиров.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Больше часа назад, в 11:14, в пресс-службе метро сообщили, что движение по второй линии осуществляется в полном объёме, однако возможно увеличение интервалов движения и времени хода. Корреспонденту «Фонтанки» в пресс-службе пояснили, что для восстановления требуется время.

    Горожане начали жаловаться на сбой в начале одиннадцатого. После обращения «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена объявили о неисправности светофоров и аварийных работах в тоннеле, а затем об остановке движения на участке от станции «Невский проспект» до станции «Московская». К «Технологическому институту» съехались экстренные службы, в МЧС сообщили, что вызов оказался ложным.

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