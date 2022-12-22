«Зайцев» на платных трассах хотят ловить нейросетью. Ее протестируют в начале года

На платных трассах в России протестируют нейросеть, распознающую грязные автомобильные номера. Пилот запустят в начале 2023 года в Подмосковье и на дороге Москва — Казань.



Испытания нейросети планируют провести на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и открытых участках платной трассы М-12, которая соединяет Москву с Казанью, сообщает 22 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на концерн «Телематика». «Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы», — рассказали изданию в компании.