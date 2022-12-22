    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, ю-з

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.53eur75.09

    «Зайцев» на платных трассах хотят ловить нейросетью. Ее протестируют в начале года

    492
    2 комментария

    На платных трассах в России протестируют нейросеть, распознающую грязные автомобильные номера. Пилот запустят в начале 2023 года в Подмосковье и на дороге Москва — Казань.

    Испытания нейросети планируют провести на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и открытых участках платной трассы М-12, которая соединяет Москву с Казанью, сообщает 22 декабря «Газета.Ru» со ссылкой на концерн «Телематика». «Программное решение на основе машинного зрения будет дораспознавать загрязненные ГРНЗ, которые не удалось определить на рубежах взимания платы», — рассказали изданию в компании.

    Программное обеспечение с элементами нейросети планирует подключить компания «Единый оператор» — оператор системы безбарьерной оплаты (так называемый «свободный поток») на ЦКАД и М-12. Система free-flow позволяет не останавливаться на пунктах оплаты, а деньги списываются автоматически. Для этого специальные камеры-датчики должны считать номер автомобиля.

    Если тестирование покажет положительный результат, «Единый оператор» предложит поправки в нормативную правовую базу, которые позволят учитывать новые данные при вынесении административных постановлений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Платные дорогиНейросети
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close