В Москве у экс-инспектора ГИБДД изъяли имущество и денежные средства на 180 миллионов рублей

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    Недвижимость стоимостью более 129 млн рублей и денежные средства в сумме более 50 млн рублей, принадлежащие бывшему столичному инспектору ДПС Сергею К., обратил в доход государства Лефортовский суд Москвы. Доказать законность нажитого непосильным трудом экс-полицейский не смог.

    Как сообщает 21 декабря «Интерфакс», бывший сотрудник нес службу в Северо-Восточном административном округе. Дела шли настолько хорошо, что за это время сам инспектор ДПС, его родственники и близкие приобрели более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. Сведений о законности источников получения средств представлено не было.

    Генпрокуратура России направила исковое заявление с требованием обратить недвижимость, в том числе за границей, а также 48 млн рублей, 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов в доход государства. Суд требования удовлетворил.

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