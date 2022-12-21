В Москве у экс-инспектора ГИБДД изъяли имущество и денежные средства на 180 миллионов рублей

Недвижимость стоимостью более 129 млн рублей и денежные средства в сумме более 50 млн рублей, принадлежащие бывшему столичному инспектору ДПС Сергею К., обратил в доход государства Лефортовский суд Москвы. Доказать законность нажитого непосильным трудом экс-полицейский не смог.



Как сообщает 21 декабря «Интерфакс», бывший сотрудник нес службу в Северо-Восточном административном округе. Дела шли настолько хорошо, что за это время сам инспектор ДПС, его родственники и близкие приобрели более 20 объектов недвижимости и одно транспортное средство. Сведений о законности источников получения средств представлено не было.

