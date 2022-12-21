Школьница пошла через Лиговский на красный и попала в больницу

Девочка-подросток пострадала в ДТП в центре Петербурга вечером 20 декабря. Она угодила под колеса автомобиля.



Около 20:30 у дома 71 по Лиговскому проспекту 48-летняя женщина, следуя на автомобиле Honda от Лиговского переулка к Свечному переулку по разрешающему сигналу светофора, сбила на регулируемом пешеходном переходе 12-летнюю школьницу, сообщает 21 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, девочка переходила дорогу на красный свет, без взрослых и в темной одежде без световозвращающих элементов.

В результате ДТП школьница получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована.