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    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    Школьница пошла через Лиговский на красный и попала в больницу

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    Девочка-подросток пострадала в ДТП в центре Петербурга вечером 20 декабря. Она угодила под колеса автомобиля.

    Около 20:30 у дома 71 по Лиговскому проспекту 48-летняя женщина, следуя на автомобиле Honda от Лиговского переулка к Свечному переулку по разрешающему сигналу светофора, сбила на регулируемом пешеходном переходе 12-летнюю школьницу, сообщает 21 декабря УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, девочка переходила дорогу на красный свет, без взрослых и в темной одежде без световозвращающих элементов.

    В результате ДТП школьница получила травмы легкой степени тяжести и была госпитализирована.

    Всего за минувшие сутки, во данным ГИБДД, в Петербурге произошло 351 ДТП, в восьми из которых были пострадавшие. Травмы получили семеро взрослых и один ребенок. В Ленобласти зафиксировали 61 аварию. Пострадавшие были в одной — двое взрослых. Погибших в обоих регионах не было.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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