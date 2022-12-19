Генпрокуратура добилась от Роскомнадзора удаления и блокировки 125 тысяч фейков о спецоперации

В этом году в Роскомнадзор поступило 1630 прокурорских требований об ограничении доступа к недостоверной информации, являющейся общественно значимой, — таковы данные Генпрокуратуры на 1 декабря. Это почти в полтора раза больше, чем за предыдущие два года, с 2019-го по 2021-й (1012 требований об ограничении доступа к информации в интернете), сообщает 19 декабря РИА Новости со ссылкой на ведомство.



В итоге Роскомнадзор заблокировал или удалил более 189 тысяч интернет-ресурсов. Среди них 125 тысяч тех, которые распространяли «недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины».

