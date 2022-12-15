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    Премия "Фонтанки" - прямая трансляция

    Под Петербургом накрыли бойкое производство контрафактных сигарет. «Фонтанка» показывает объёмы

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    Склад с контрафактом опустошили оперативники экономической полиции во Всеволожском районе Ленинградской области. Его источник нашёлся в десятке километров.

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    По данным «Фонтанки», 15 декабря сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции работали на Шоссейной улице в Буграх. Там таился склад с контрафактными сигаретами. За один раз его едва ли можно вывезти: полицейские насчитали порядка 3,5 тысячи коробок.

    «Фонтанка.ру»

    Табачный «завод» стороной не обошли. Производство разыскали в посёлке Кузьмоловский в районе улицы Рядового Иванова. Теперь полиция ищет сотрудников.

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