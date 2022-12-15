Под Петербургом накрыли бойкое производство контрафактных сигарет. «Фонтанка» показывает объёмы

Склад с контрафактом опустошили оперативники экономической полиции во Всеволожском районе Ленинградской области. Его источник нашёлся в десятке километров.
По данным «Фонтанки», 15 декабря сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции работали на Шоссейной улице в Буграх. Там таился склад с контрафактными сигаретами. За один раз его едва ли можно вывезти: полицейские насчитали порядка 3,5 тысячи коробок.
«Фонтанка.ру»
Табачный «завод» стороной не обошли. Производство разыскали в посёлке Кузьмоловский в районе улицы Рядового Иванова. Теперь полиция ищет сотрудников.