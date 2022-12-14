«Клуб вышел на новый уровень». ФК петербургского холдинга подвел итоги сезона

Победа в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада, очередные воспитанники, перешедшие в профессиональные команды, и титул чемпионов города — в футбольном клубе «Алмаз Антей» подвели итоги сезона 2022 года.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





В декабре поздравить героев сезона-2022 собрались почетные гости и руководство предприятия. Один из главных результатов — команды всех возрастов заняли призовые места. Как признался президент футбольного клуба, заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, сбылась его мечта.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





«Дорогие ребята, вы вместе с тренерским составом показали выдающиеся результаты. Все возраста, участвовавшие в этом году в турнирах, получили награды. Сбылась моя мечта! Мне хотелось бы всех вас поблагодарить за верность клубу, его традициям, которые мы закладываем, за самоотдачу и следование философии, которую мы проповедуем. Вы знаете, что наша главная цель — вырастить поколение здоровых молодых людей, патриотов. Мы не ставим в приоритет только профессиональный спорт. Но в этом сезоне клуб, можно сказать, вышел на новый уровень: мы впервые делегировали столько ребят в футбольные юношеские сборные России. Это действительно для нас выдающийся результат!» — заявил Михаил Подвязников.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





После официального открытия состоялось вручение заслуженных наград и памятных подарков членам ФК «Алмаз-Антей». Отдельно отметили воспитанников, которые состоят в клубе более 5 лет. Команда выпускников U-17 (2005 г.р.) по итогам Первенства Петербурга стала серебряным призером и заняла вторую строчку в турнирной таблице, сыграв 12 матчей без поражений. В сентябре 2022 года свой первый профессиональный контракт с ПФК «Сочи» подписал Шодибек Шарипов. И первые любительские контракты с ФК «Ядро» (Петербург) — Азиз Рахимов (2005 г.р.), Михаил Слепов (2004), Артём Морозов (2003).



— Пацаны выступили хорошо, все молодцы, — заявил Шодибек Шарипов, подписавший контракт с ФК «Сочи». — Я очень рад за них. В каждом матче они проявляли себя отлично, доказывали, что заслужили первое место. К сожалению, не получилось, но все к лучшему. У ребят огромный потенциал. Им надо дальше продолжать тренироваться и ничего не бояться. Мне кажется, сказалась усталость. В целом сезон получился очень хорошим. Первый круг играли просто отлично, шли на первой строчке. Потом во втором круге чего-то не хватило. В «Алмазе» я официально играю с 2019 года. До этого играл в «Московской Заставе» и академии «Зенита». В «Алмазе» условия ничуть не хуже, чем в том же «Зените». Футболистам остается только трудиться.



Александр Везиков, Роман Ерохин и Иван Пичугин были признаны Федерацией футбола Санкт-Петербурга лучшими игроками сезона-2022. В этом году 23 воспитанника получили дипломы выпускников футбольной школы «Алмаз-Антей». Детско-юношеский футбол позади, ребят ждет новый жизненный этап. Старшие либо распределятся в молодежную команду, либо поедут на просмотры в мужские команды ведущих футбольных объединений России.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





По сложившейся традиции выпускники торжественно передали эстафету — вручили клубный мяч — подрастающему поколению алмазовцев, которым предстоит впервые защищать честь клуба в грядущем сезоне.



В 2023 году отстаивать интересы клуба в городском Первенстве будет команда U-10 (2013 г.р.). Юные футболисты прошли традиционное клубное посвящение: дали торжественное обещание следовать заветам и философии «Алмаз-Антея». Ребята получили официальные значки и памятные подарки от представителей концерна.

Команды U-16 (2006 г.р.) и U-15 (2007 г.р.) в этом году впервые приняли участие в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада и досрочно стали чемпионами. С 30 мая до 8 октября команды сыграли по 22 матча на домашнем стадионе и на выездах. Юные футболисты побывали во многих городах Северо-Западного региона страны.



— Сопротивляемость юношеской футбольной лиги Северо-Запада для нас маловата. Поэтому я разговаривал с президентом РФС Александром Дюковым о том, что нам надо сделать шаг вперед, — заявил Подвязников.

С 3 по 15 мая в Тюмени прошло Первенство России среди юношей не старше 16 лет, где выступила команда «Алмаз-Антей» 2006 (U-16). Коллектив Максима Крычанова, спортивного директора клуба, занял пятое место — лучший результат среди петербуржцев. Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд, в том числе — ведущих академий клубов Российской Премьер-лиги: «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов».

Успехи ребят не остались незамеченными в РФС. Сразу несколько игроков клуба получили приглашения на учебно-тренировочные игры в юношеские команды сборной России U-16, U-15 и U-14. Среди них — Филипп Нуретдинов, Владимир Ловчев, Богдан Суриков, Никита Шумаков, Вячеслав Корнеев и Кирилл Любимов.



В первенстве города ребята добавили в копилку родного клуба «серебро» и «золото». Команда U-14 (2008 г.р.) стала серебряным призёром первенства. Мирон Малышенко, Кирилл Любимов и Матвей Кутевой (2008) получили награды «Лучший игрок» от Федерации футбола Петербурга.

Настоящим событием стал дебют в этом Первенстве команды U-13 (2009 г.р.) под руководством Михаила Корчагина, получившего звание «Лучший тренер сезона-2022». 10 ноября на стадионе «Кировец» «алмазы» вышли на «золотой матч» против СШОР «Зенит». В равной борьбе единственным победным голом отличился лучший бомбардир Первенства Денис Грачёв.



— Для меня как для тренера, наверное, это самая большая победа, — заявил Корчагин. — Для ребят это тоже грандиозный успех. Изначально мы хотели попасть в тройку, ну и, может, побороться за золото. Шли очень тяжело. Сезон был сложным. Команды в чемпионате все сильные, ровные. Еще было много турниров помимо чемпионата города, поэтому и нагрузка была большая на ребят. Не все получилось, конечно: расстроены, что не попали на чемпионат России. Но зато есть к чему стремиться в следующем году.



В августе 2022 года команды 2008 и 2009 годов рождения выступили в Первенстве Северо-Западного федерального округа и обе завоевали бронзу, пропустив вперед лишь СШОР «Зенит» и академию «Зенита».

Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





— Мы постараемся в наступающем 2023 году сделать все от нас зависящее, чтобы клуб и дальше развивался, чтобы наши воспитанники продолжали любить футбол. Будем стараться в предстоящем сезоне провести Международный турнир на Кубок Льва Бурчалкина — возможно, с командами из Латинской Америки и стран СНГ. Я сам играл в футбол с 5–6 лет и до 16. Поэтому для меня он — это любовь, которую из-за зрения я не смог реализовать до конца. В мои годы тренеры могли и матом крикнуть. В нашей команде я с самого начала настаивал, чтобы у нас этого не было. Для нас даже не важен результат: главное, чтобы ребята выросли в нормальных пацанов и патриотов, — подчеркнул Михаил Подвязников.

Реклама, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», almaz-antey.ru